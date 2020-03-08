صورة .. الحزام يغلق سوق السلاح في قلب العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الحزام الأمني بعدن يغلق سوق لبيع السلاح بمديرية الشيخ عثمان

عدن_خاص :

قامت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن، منذ ثلاثة ايام، بإغلاق سوق السلاح الواقع بمديرية الشيخ عثمان.

ونفذت قوات الطوارئ بحزام الشيخ عثمان، خطة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح، حيث بدأت هذه الحملة قبل يومين بإغلاق سوق لبيع وشراء السلاح يقع في منطقة الهاشمي.

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وصرح قائد الحملة الأخ "فارس ابو حلوم" بأنه وبناء على توجيهات صارمة من قبل قائد قوات الحزام الأمني بعدن العميد وضاح عمر عبدالعزيز، تلقينا تعليمات بإغلاق سوق السلاح ومنع حمل السلاح بمديرية الشيخ عثمان.

وأكد "ابو حلوم" بأن قوات الطوارئ بالقطاع الثامن حزام أمني، قامت قبل يومين بإغلاق سوق السلاح في منطقة الهاشمي، قبل أن تقوم بمداهمته وضبط عدد كبير من باعة السلاح، حيث تم احتجازهم في مقر القطاع وأخذ التزامات منهم بعدم التواجد في سوق السلاح.

من جهتهم عبر المواطنين بمديرية الشيخ عثمان عن ارتياحهم من قيام قوات الحزام الأمني بإغلاق سوق السلاح الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاغتيالات التي تنفذها العناصر الإرهابية والتخريبية بعدن.

صادر عن شعبة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الامني عدن.

الأحد 8 مارس 2020م