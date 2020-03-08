شكرا لبحثكم عن خبر عدن تشهد اول ظهور عسكري للشرعية منذ أحداث أغسطس.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / علي منصور مقراط

شهدت مدينة عدن العاصمة السياسية المؤقتة لحكومة الشرعية صباح اليوم الأحد حدثا عسكريا هاما وغير مسبوق حيث احتضنت قاعة القاعدة الإدارية العسكرية اول اجتماع لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة وبحضور رئيس أركان المنطقة اللواء الركن احمد البصر سالم ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية مدير دائرة المشتروات اللواء الركن صالح حسن محمد.

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وفي بداية الاجتماع ألقى قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة الرئيس القائد المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعقد هذا الاجتماع برعايته مرحبا بجميع الحاضرين من قيادات المحاور والالوية ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع.

وحيا القائد حسن المقاتلون الأشاوس من أبطال الجيش والمقاومة والحزام الأمني الذين يخوضون معارك الشرف والكرامة والفداء في سائر جبهات القتال ومواقع الشرف ضد مليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية بمشاركة وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ويسطرون أشرف الملاحم والماثر المجيدة مترحمأ لشهداء الأبرار والدعوة بالشفاء للجرحى.

ودعا قائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى حشد كافة الامكانيات والجهود للمضي في المعركة الوطنية لشعبناء لتحقيق النصر الحاسم .

وقال علينا توحيد صفناء ولم الشمل وعدم إشعال الفتن التي تشق الصف الوطن وتقدم فرص للعدو المتربص لخلافاتنا واختراقنا.

وناقش المشاركون في الاجتماع عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بالتجهيزات العسكرية والقتالية والتطورات الجديدة بالتصعيد العسكري للمليشيات في جبهات القتال في الضالع وثره وكرش والساحل الغربي إلى الجوف ومارب والبيضاء.

ووجه الاجتماع برقية شكر وتقدير الى فخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدين على تحمل المسئولية بالذود عن الوطن وتحريره من مليشيات الانقلاب الحوثية.