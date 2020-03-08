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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يشيد ببطولات منتسبي المنطقة الثالثة في مواجهة الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - وكالات
اشاد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر، بما يسطره منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة من بطولات وتضحيات تاريخية في مواجهة الميليشيات الطائفية الانقلابية التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمن واليمنيين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي إلى المستجدات واطلع على أحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في جبهات المنطقة.
وعبر نائب الرئيس عن تقديره لدور الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية ولدور الجيش الوطني في معركته المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي.
وأكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء اهتمام وتقدير القيادة السياسية للملاحم التي يسطرها المقاتلين الأبطال في مختلف ميادين العزة والكرامة لأجل أمن اليمن واستقراره، ويخطون بدمائهم الزكية أروع النماذج في الجندية والانضباط والتضحية، منوهاً إلى الاستمرار في عزيمتهم ونضالهم في مقارعة الاعتداءات الحوثية الإيرانية.
من جانبه تطرق قائد المنطقة الثالثة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمنطقة وما يتحقق من إنجازات بفضل صمود وبسالة أبطال الجيش ودعم الأشقاء في التحالف، مؤكداً ثبات الأبطال وعزيمتهم القتالية في صد اعتداءات وتصعيد الميليشيات الانقلابية الإجرامية.
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