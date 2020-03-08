انعقاد ورشة عمل للتعريف بمخرجات الحوار حول بناء الدولة في البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - البيضاء عقد مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالشراكة مع مبادرة شباب نعمان، جلسة توعية خاصة بالتعريف بمخرجات الحوار الوطني، بمديرية نعمان محافظة البيضاء.

Advertisements وناقشت الجلسة التي حضرها 20 مشاركا تعريفا عاما بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي، ودور ومسؤوليات المجتمع والدولة في اليمن الجديد. وناقشت الجلسة المخرجات الخاصة ببناء الدولة في وثيقة الحوار، واستعرضت ما تضمنته مخرجات الحوار من مواد خاصة بشكل الدولة وتوزيع السلطات وأدوارها في الشكل الاتحادي للدولة والقائمة على أساس التوزيع العادل للثروة .

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