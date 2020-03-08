- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ورشة عمل للتعريف بمخرجات الحوار حول بناء الدولة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - البيضاء
عقد مكتب وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالشراكة مع مبادرة شباب نعمان، جلسة توعية خاصة بالتعريف بمخرجات الحوار الوطني، بمديرية نعمان محافظة البيضاء.
وناقشت الجلسة التي حضرها 20 مشاركا تعريفا عاما بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي، ودور ومسؤوليات المجتمع والدولة في اليمن الجديد.
وناقشت الجلسة المخرجات الخاصة ببناء الدولة في وثيقة الحوار، واستعرضت ما تضمنته مخرجات الحوار من مواد خاصة بشكل الدولة وتوزيع السلطات وأدوارها في الشكل الاتحادي للدولة والقائمة على أساس التوزيع العادل للثروة .
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد ورشة عمل للتعريف بمخرجات الحوار حول بناء الدولة في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.