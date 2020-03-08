- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية خاصة برصد وتوثيق الوضع الحقوقي في السجون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
اختتمت في العاصمة الاردنية عمّان، اليوم، دورة تدريبية حول رصد وتوثيق وضع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز والتي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.
وهدفت الدورة الى تعريف 16 مشاركاً من منسقي وزارة حقوق الانسان في المحافظات، بمبادئ الرصد والتوثيق وجمع المعلومات وتحليلها، وكيفية زيارات المحتجزين واجراء المقابلات وكتابة التقارير.
وأكد المسؤول بمكتب المفوضية المحامي الليث العامود، على أهمية التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة حقوق الانسان لرصد الانتهاكات داخل السجون.. مشيرا الى أهمية الاهتمام بقضايا السجناء والسجون والسعي إلى تحسين وضعهم وفي مقدمة ذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن والقوانين الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة تدريبية خاصة برصد وتوثيق الوضع الحقوقي في السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.