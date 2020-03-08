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اختتام دورة تدريبية خاصة برصد وتوثيق الوضع الحقوقي في السجون 

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

اختتام دورة تدريبية خاصة برصد وتوثيق الوضع الحقوقي في السجون 

الخليج 365 - متابعات

اختتمت في العاصمة الاردنية عمّان، اليوم، دورة تدريبية حول رصد وتوثيق وضع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز والتي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.

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وهدفت الدورة الى تعريف 16 مشاركاً من منسقي وزارة حقوق الانسان في المحافظات، بمبادئ الرصد والتوثيق وجمع المعلومات وتحليلها، وكيفية زيارات المحتجزين واجراء المقابلات وكتابة التقارير.

 

وأكد المسؤول بمكتب المفوضية المحامي الليث العامود، على أهمية التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة حقوق الانسان لرصد الانتهاكات داخل السجون.. مشيرا الى أهمية الاهتمام بقضايا السجناء والسجون والسعي إلى تحسين وضعهم وفي مقدمة ذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن والقوانين الوطنية.

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