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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك : بعض وسائل الإعلام تنقل معلومات مغلوطة حول ما يدور في الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، أن بعض وسائل الإعلام تقوم بنقل المعلومات بشكل مغلوط للمواطنين حول ما يدور في الجبهات بهدف تحقيق انتصارات وهمية للطرف الآخر .
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، جتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية للجمعية لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية بشكل خاص، والتحولات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقليمية بشكل عام.
وشدد اللواء بن بريك على ضرورة التوعية الإعلامية للمجتمع بقضاياه المصيرية، وأهمية الحوار الجنوبي الذي دعى له المجلس، والذي لابد ان يفضي إلى شيء عملي وملموس على أرض الواقع بما يحقق وحدة الصف وجمع الكلمة بين كافة ابناء الجنوب وتحقيق تطلعاتهم المشروعة والعادلة التي يناضلون من أجلها.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع إعداد اللائحة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، حيث جرى التأكيد على أهمية استكمالها في وقتها المحدد.
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