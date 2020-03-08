بدء ورشة تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في التنمية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
بدأت اليوم بسيئون، ورشة تدريبية لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في التنمية على مستوى هياكل السلطة المحلية، تنظمها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة، بالتعاون مع مشروع دعم الاستقرار في اليمن.
وتستهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام إكساب 39 متدربا من مديريات سيئون والقطن وحوره وادي العين وحريضه وساه، معارف ومفاهيم عن النوع الاجتماعي والتنمية وأدواره ومسئولياته في السلطة المحلية.
وأكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، في كلمته الافتتاحية، على ما تحقق للمرأة من إنجازات، مشيرا الى حرص السلطة المحلية على تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والمشاركة في التنمية والبناء.
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