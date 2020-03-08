مناقشة سير عدد من المشاريع الخدمية في وادي وصحراء حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مستوى الاعمال الجارية لعدد من المشاريع الخدمية بمناطق وادي وصحراء حضرموت .

Advertisements و اقر الاجتماع الذي ضم وكيلاء محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي انشاء وحدة مركزية تنفيذية لصيانة وشق الطرق . وكلف الاجتماع بحضور مدراء عموم الاشغال العامة والطرق والمالية و الأشغال المحلية و التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت مكتب الاشغال العامة والطرق برفع تقرير انشاء الوحدة متضمنا الهيكل التنظيمي و احتياجات الوحدة من المعدات والاليات . و شدد الوكيل الكثيري على الالتزام بالمواصفات والمعايير اثناء تنفيذ مشاريع الطرقات لما تشكله أي عيوب فنية من خطورة على حياة مستخدميها ومرتاديها .

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