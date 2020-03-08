الكثيري يتفقد سير الاعمال في المشاريع الصحية بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري سير عدد من مشاريع البنية التحتية في هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت و الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة.



و إطلع الكثيري و معه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي على سير اعمال انشاء قواعد مشروع المبنى الاكاديمي بتكلفة 2 مليون و 66 الف دولار ، و مشروع بناء الدور الثاني لقسم الاطفال بهيئة مستشفى سيئون و الذي وصلت نسبة الانجاز فيه 92% و بتكلفة 115 الف و 681 دولار ، و مشروع بناء المختبر المركزي وبنك الدم المكون من ثلاثة طوابق والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 80% و بتكلفة اجمالية بلغت 243 الف و 303 دولار حيث يجري حاليا تنفيذ اعمال التشطيبات النهائية في المبنى ، و مشروع قسم ترقيد النساء بهيئة مستشفى سيئون والذي يجري حاليا بناء القواعد الخرسانية للمشروع الذي تبلغ كلفته 603 الف دولار.

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و شدد الكثيري في زيارته التفقديه على جميع الشركات المنفذه اهمية الإلتزام بالجداول الزمنية و المواصفات الفنية الدقيقة موجها في ذات السياق اللجان الهندسية الاشرافية بالتدقيق في كافة اعمال المشاريع الفنية و الإنشائية مشيرا الى ان هذه المشاريع تعد بنية تحتية ستخدم المواطنين لفترات طويلة مستقبلا.

و أوضح الكثيري ان السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء تولي قطاع الصحة اهتماما خاصا حيث اعتمدت حتى الان 16 مشروعا صحيا في عموم المديريات بكلفة اجمالية بلغت 6 ملايين و 602 الف دولار بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

رافق الوكيل الكثيري في زيارته الدكتور هاني خالد العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بحضرموت.