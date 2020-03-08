شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مديرة كتلة العنف الاجتماعي تكرم نساء مبرزات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان اليوم، ١٧ امرأة من النساء القيادات والمبرزات والناشطات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم.

واستعرضت مديرة كتلة العنف القائم على النوع الاجتماعي إينار عبدالجبار، البرامج والانشطة التي نفذتها الكتلة في دعم وتشجيع القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتي استفادت منه ٥٠ ألف امرأة من مختلف الشرائح، وتوزعت على المساحات الآمنة وتوفير المأوى وخدمات العيادات المتنقلة.

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