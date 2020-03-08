وكيل وادي حضرموت يناقش عدد من قضايا المزارعين في الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على سير مشاريع وانشطة جمعية الفلاح الحضرمية الانتاجيه المتعددة الاغراض والتي تهتم بالارتقاء بالحركة الزراعية بوادي حضرموت والاهتمام بالمزراعين و تسويق منتجاته في الاسواق الخارجية.



و استمع الوكيل الكثيري من ممثلي الجمعية الى شرح عن هموم وتطلعات الجمعية وجهودها في تغطية السوق المحلي ببعض المحاصيل الزراعية الى جانب عملية التصدير لتلك المحاصيل للدول المجاورة .

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و أكد الوكيل الكثيري على تعزيز العلاقة بين جميع المزارعين و فتح قنوات شراكة مع القطاع الخاص لادخال التقنية الحديثة في المجال الزراعي كونها ستخفف الكثير من الاعباء على المزارع و ستساعد في زيادة الانتاج وتحسين جودته .

وتم بالاجتماع بحث السبل الممكنة في تسهيل بعض الصعوبات التي تواجه المزارع من خلال مناقشتها مع الجهات المختصة ووضع المعالجات المناسبة التي تساعد في تشجيع الزراعة المحلية و النهوض بها نحو الافضل .

وثمنت جمعية الفلاح الحضرمية مساندة السلطة المحلية لانشطة الجمعية و مشاريعها.