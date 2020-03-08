شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد سفير اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات قدم سفير اليمن في مسقط خالد بن شطيف أوراق اعتماده إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان كسفير فوق العادة مفوض للجمهورية اليمنية لدى السلطنة.

Advertisements ونقل السفير تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل سلطان عمان نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.. مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين.

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