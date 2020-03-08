توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق بـ 7.5 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - شبوة

وقع اليوم بمحافظة شبوة على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمدينة عتق، بتكلفة 7 ملايين و500 ألف دولار من حصة مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء، بحضور المحافظ شبوة محمد بن عديو، والوكيل المساعد علي الكندي.



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وقع الاتفاقية مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي في شبوة عبدالله بن العمياء ومدير عام الشركة المنفذة علي بن سليمان، وقضت الاتفاقية بالتأكيد على ضرورة التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للتصاميم الهندسية المحددة له في المخطط العام لشبكة مياه الصرف الصحي وخطوطها الرئيسة والفرعية وإقامة محطة المعالجة المركزية الخاصة بها.

وأكد محافظ شبوة، أهمية المشروع لتخليص المدينة من مظاهر حفر بيارات المجاري وسط الشوارع العامة، وما يترتب على ذلك من مخاطر على صحة البيئة وسلامة الشوارع من الانزلاقات الأرضية.

ووجه بضرورة شمولية المشروع لواحد وعشرين وحدة من وحدات الجوار الحديثة بمدينة عتق، والتي تقام على مساحة 35 كيلو متر مربع منها وبشكل منبسط وانسيابي، مشددا على ضرورة استيعاب الشبكة لعملية التوسع العمراني المتواصل والمستقبلي الذي تشهده مدينة عتق، وضرورة استثناء المخططات العشوائية الخارجة عن إطار الهيكل المعماري العام لمدينة عتق.