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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بسيئون يقر انشاء وحدة تنفيذية لصيانة وشق الطرق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقش اجتماع بسيئون اليوم مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بمناطق وادي وصحراء حضرموت.
الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عصام حبريش والمهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، اقر انشاء وحدة مركزية تنفيذية لصيانة وشق الطرق.
وكلف الاجتماع برفع تقرير انشاء الوحدة متضمنا الهيكل التنظيمي واحتياجات الوحدة من المعدات والاليات.
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