اجتماع بسيئون يقر انشاء وحدة تنفيذية لصيانة وشق الطرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع بسيئون اليوم مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بمناطق وادي وصحراء حضرموت.

Advertisements الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة عصام حبريش والمهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، اقر انشاء وحدة مركزية تنفيذية لصيانة وشق الطرق. وكلف الاجتماع برفع تقرير انشاء الوحدة متضمنا الهيكل التنظيمي واحتياجات الوحدة من المعدات والاليات.

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