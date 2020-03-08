وكيل وزارة الخارجية يلتقي السفير العماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم مع سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد البوسعيدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements وجرى مناقشة مستجدات الاوضاع في اليمن وحرص الحكومة الشرعية على السلام وفق المرجعيات الثلاث بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وتعمدها للعنف والدمار. وثمن وكيل الوزارة مواقف سلطنة عمان الداعم للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. من جانبه اكد السفير العماني على موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.. معربا عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لاجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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