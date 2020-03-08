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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الوزراء يشيد بدور وكالة الأنباء اليمنية “سبأ“ فرع عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 - عدن
تفقد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الأحد، سير العمل بفرع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالعاصمة عدن واحتياجات الفرع من الأثاث والتجهيزات.
وتطرق مدير فرع الوكالة محمود ثابت الى المهام الذي يقوم به الفرع في أداء رسالته الوطنية في تغطية مجمل الأحداث والفعاليات والأنشطة المختلفة سواء الاجتماعية أو الصحية أو التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بصحة المجتمع وإحداث تنمية مجتمعية شاملة والكشف عن جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية والأوضاع الإنسانية التي خلفتها بإنقلابها على الشرعية الدستورية.
وأكد الدكتور الخنبشي على الدور الكبير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في تحمل مسؤولياتها الوطنية لإيصال الخطاب الإعلامي المجسد لتوحيد كافة الرؤى والجهود الوطنية خصوصا في ظل ما يتعرض له الوطن من انقلاب مليشيات الحوثي الموالية لإيران.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة الوكالة والعاملين فيها من صحفيين وإداريين .. مبدياً استعداد الحكومة توفير التجهيزات اللازمة والاثاث وغيرها من المستلزمات التي تمكن الوكالة من أداء رسالتها الإعلامية على أكمل وجه.
رافقه خلال الزيارة، نائب وزير الإعلام حسين باسليم وأمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون.
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