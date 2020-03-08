شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : عقب ساعات من وصولها.. الإصلاح يسلم أول مديرية نفطية للقوات الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الاحد، على مديرية عزان، ثاني اهم مديرية في شبوة المحتلة، جنوب شرقي البلاد, بعد يوم على وصول تعزيزات امريكية إلى ميناء بلحاف.

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت المصادر أن التعزيزات الأمريكية البشرية شملت أيضا طائرات بلاك هوك واسلحة متنوعة.

وقالت مصادر إعلامية أن مليشيا الإمارات شنت في وقت مبكر هجمات طالت معسكرات تابعة لمليشيا الإصلاح التابعة لهادي في مديريتي حبان وعزان، وتمكنت من نشر نقاط في عزان عقب انسحاب مليشيا السعودية بعد مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة من مليشيا الإصلاح بإصابات متفاوتة.

واعتبر مراقبون ما حدث بين الإصلاح والإنتقالي من مواجهات خلال الساعات الماضية في شبوة مسرحية مفضوحه هدفت لتسليم الثروات النفطية والغازية للقوات الأمريكية المحتلة.

ويأتي الغزو الأمريكي المباشر بهدف السيطرة على منابع النفط والغاز اليمنية ونهبها وفق المخطط الذي تنفذه دول تحالف العدون على اليمن بقيادة السعودية, وكذا محاولة لدعم المرتزقة بعد التقدم الذي أحزره أبطال الجيش واللجان على قوى العدوان في عملية البنيان المرصوص.