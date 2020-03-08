شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : إعلان حالة الطوارئ مع اقتراب ساعة الحسم ومصادر تكشف ما يحدث حالياً داخل مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعيش مرتزقة تحالف العدوان الأمريكي السعودي المنتمون لحزب الإصلاح في مدينة مأرب حالة من الذعر والخوف عقب تحرير أبطال الجيش واللجان الشعبية محافظة الجوف واقترابهم من مدينة مأرب.

جديد "الخليج 365"

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وأفادت مصادر محلية بأن مرتزقة العدوان ينفذون حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء مأرب وسكان المدينة من مختلف المحافظات.

وقالت المصادر إن مرتزقة العدوان أعلنوا في اليوم التالي لتحرير الجيش واللجان محافظة الجوف حظر التجوال في المدينة بدءا من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

وأضافت أنهم اعتقلوا مئات المواطنين من سكان وعمال وباعة قات وأبناء قبائل المحافظة، بشبهة أنهم من مؤيدي الجيش واللجان الشعبية ويعملون في التخابر معهم.

وأشارت إلى أن سلطة مرتزقة العدوان في مأرب مازالت تمنع أبناء قبائل الجوف الذين قاتلوا ضد الجيش واللجان من دخول المدينة منذ 4 أيام، بعد هروبهم من مدينة الحزم مع أسرهم، وتحتجزهم في مخيمات أقامتها لهم قبل نقطة الميل على مدخل المدينة.

وفي السياق، يواصل أبطال الجيش واللجان تقدمهم نحو مدينة مأرب لتحريرها، عقب تحريرهم عدداً من المديريات والمناطق المحاذية لها في المحافظة ذاتها.