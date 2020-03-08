شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الحوثيون يبدأون مرحلة الحسم في مدينة مأرب والإصلاح يعلن الطوارئ وهذا ما يحدث حالياً داخل المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينتابُ الموالين للتحالف الأمريكي السعودي المنتمين لحزب الإصلاح في مدينة مأرب حالةٌ من التوجس عقب سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف واقترابهم من مدينة مأرب.

وأفادت مصادر محلية بأن حلفاء التحالف ينفذون حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء مأرب وسكان المدينة من مختلف المحافظات.

جديد "الخليج 365"

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وقالت المصادر إن حلفاء التحالف أعلنوا في اليوم التالي لتحرير الجيش واللجان محافظة الجوف حظر التجوال في المدينة بدءا من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

وأضافت أنهم اعتقلوا مئات المواطنين من سكان وعمال وباعة قات وأبناء قبائل المحافظة، بشبهة أنهم من مؤيدي الجيش واللجان الشعبيّة ويعملون في التخابر معهم.

وأشارت إلى أن سلطة حلفاء التحالف في مأرب ما زالت تمنع أبناء قبائل الجوف الذين قاتلوا ضد الجيش واللجان من دخول المدينة منذ 4 أيام، بعد هروبهم من مدينة الحزم مع أسرهم، وتحتجزهم في مخيمات أقامتها لهم قبل نقطة الميل على مدخل المدينة.

وفي السياق، يواصل الجيش واللجان تقدمهم نحو مدينة مأرب لـ”تحريرها”، عقب سيطرتهم على عددٍ من المديريات والمناطق المحاذية لها في المحافظة ذاتها.