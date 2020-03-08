مجندون يطلقون الرصاص على المواطنين في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أقدم مجندين موالين للعدوان السعودي على اطلاق وابل من الرصاص الحي على المواطنين في دوار كالتكس بمحافظة عدن جنوبي اليمن .
وقال شهود عيان إن طقم أمني يقف في دوار كالتكس بمديرية المنصورة قام ظهر اليوم بإطلاق الرصاص أثناء ازدحام السيارات من أجل تفريقها .
وأشار الشهود إلى أن إطلاق الجنود للرصاص تسبب في إصابة مواطن بطلق ناري في صدره وتم نقله فوراً إلى مستشفى البرية القريب من المكان .
وشهدت عدن انفلاتاً أمنياً كبيرا وتعرض فيها المواطنون للقتل عبر جنود مسلحين على متن أطقم أمنية وعسكرية ، حيث شهدت المدينة حوادث كثيرة مؤخراً راح ضحيتها عدد من المواطنين.
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