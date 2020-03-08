شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل.. طيران التحالف يشن غارات مكثفة اليوم على مواقع مليشيا الحوثي !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، عصر اليوم الأحد، غارات مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، في محافظتي مارب والجوف.
وقصفت المقاتلات، تمركزات المليشيا الإرهابية في مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، كما ضربت أهدافا حوثية في مديرية خب والشعف في الجوف.
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