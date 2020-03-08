شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..الزعيم الراحل صدام حسين يتحدث عن تفشي فيروس كورونا و نجلته رغد تفجر مفاجأة صادمة في اول تعليق لها على الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 06:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه "تسجيل للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس كورونا المستجد".

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وأكدت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

وأوضحت رغد صدام حسين، أن "الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو المزعوم، وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه "سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو المزعوم، وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه "سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو".

