شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تعلن رسميا موعد صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرةالحوثي وعبر هذا البنك وبهذه العملة المالية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 06:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عن ‏صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي ‏الموالية لإيران لشهر يناير المنقضي، ابتداء من يوم الأحد القادم، بالطبعة الورقية ‏الجديدة.‏

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وقال رئيس هيئة التأمينات والمعاشات علي الهدار، أنه سيتم صرف مرتبات المتقاعدين ‏كاملة غير منقوصة عبر بنك الكريمي بكافة فروعة بالجمهورية، بعد الموافقة على تحويلها من ‏المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة ‏بالطبعة الجديدة دون التمييز أو التفرقة مع الطبعات الأخرى في قيمتها.‏

وأهاب الهدار، بجميع المتقاعدين والمستفيدين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ‏الحوثيين بالإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي - ‏عدن، عن عدم صرف معاشاتهم أو فرض رسوم أو فوارق أو أي نقص في المعاشات وفقاً لآخر ‏شهر تم استلامه، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

