شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يواجهه اتهام خطير في حقه "تسهيل تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة والاسلحة من ميناء المخا وتوصيلها إلى صنعاء بسلام!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 06:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه الناشط السياسي عيسى الشفلوت اتهامه للعميد طارق محمد عبدالله صالح بتهريب قطع الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثين إلى صنعاء .

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وقال السياسي عيسى الشفلوت إن على قيادة التحالف العربي إذا أرادت أن توقف عمليات تهريب السلاح إلى الحوثيين، أن عليهم تطهير المخا من طارق ومليشياته .

وأشار الشفلوت إلى أن قائد ألوية العمالقة في الساحل الغربي طارق عفاش وفر كل الاحتياجات التي يحتاجها الحوثيين من خلال تهريبها من المخا إلى صنعاء بسلام .

واضاف بالقول :"الى قيادة التحالف إذا اردتم وقف تهريب السلاح إلى عصابات الحوثي، فعليكم بعد الصليف بتطهير المخا من طارق ومليشياته، فعن طريقهم تصل كل احتياجات الحوثيين من قطع صواريخ وطائرات مسيرة الى صنعاء بسلام".

