شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن: صحيفة بريطانية.تصدر بيان بئسماء وعدد معتقلي ولي العهد السعودي بن سلمان (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن: صحيفة بريطانية.تصدر بيان بئسماء وعدد معتقلي ولي العهد السعودي بن سلمان (تفاصيل)

كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اعتقل 20 أميراً على الأقل من العائلة المالكة، مشيراً إلى تحققه من 4 أسماء بين المعتقلين هم الأمير أحمد بن عبد العزيز،

جديد اب برس​

Advertisements

ونجله نايف رئيس جهاز المخابرات والأمن للقوات البرية، بالإضافة إلى ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأخيه نواف.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه تمَّ استدعاء وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووالده الأمير سعود بن نايف لاستجوابهما، مضيفةً أن ولي العهد السعودي نفذ عملية قمع أمني واسعة باعتقال ضباط وموظفين مؤيّدين للأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف.

وفي سياقٍ متصل، أوضحت صحيفة “واشنطن بوست” أن التُهم التي يواجهها الأمراء الذين تم اعتقالهم، تصل عقوبتها إلى الإعدام.

بدورها، كشفت وكالة “رويترز” أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز الأمراء الثلاثة، ووقّع أمر الاعتقالات بنفسه، وهو يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة.