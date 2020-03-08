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عدن - ياسمين التهامي - المبعوث الاممي : من مأرب الى مجلس التعاون الخليجي... وخرج بقرارات ونتائج مهمة (تفاصيل)
لتقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأحد الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، السيد، نايف بن فلاح الحجرف.
وعقد اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، لمُناقشة مستجدات الوضع باليمن، والتصعيد الحوثي المستمر.
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وأكد الجانبان على ضرورة إنهاء معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق استكهولم بما يضمن عودة الشرعية الدستورية على كامل البلاد وانسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقدم غريفيث شكره للحجرف على تعاون ودعم مجلس التعاون الخليجي المستمر لجهوده في اليمن.
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