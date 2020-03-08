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عدن - ياسمين التهامي - نتائج قرارت بن بريك : القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي،....(تفاصيل)



ترأس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية للجمعية.





وفي الاجتماع، تم مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية بشكل خاص، والتحولات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الاقليمية بشكل عام.





وقدم القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، شرحاً توضيحياً لأعضاء الجمعية الوطنية، حول ما يدور في الجبهات، وعن دور بعض وسائل الإعلام في نقل المعلومات بشكل مغلوط للمواطنين، بهدف تحقيق انتصارات وهمية للطرف الآخر.



وشدد اللواء بن بريك على ضرورة التوعية الإعلامية للمجتمع بقضاياه المصيرية، وأهمية الحوار الجنوبي الذي دعى له المجلس، والذي لابد ان يفضي إلى شيء عملي وملموس على أرض الواقع بما يحقق وحدة الصف وجمع الكلمة بين كافة ابناء الجنوب وتحقيق تطلعاتهم المشروعة والعادلة التي يناضلون من أجلها.





وتطرق الاجتماع إلى موضوع إعداد اللائحة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، حيث جرى التأكيد على أهمية استكمالها في وقتها المحدد.

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