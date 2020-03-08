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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــــــــاجل:الجيش يتوغل بمدينة الحزم.. عند نطلاق معركة الحسم في «الجوف»



اعلنت القوات الحكومية عن إنطلاق معركة الحسم ساعات فجر اليوم في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. جديد اب برس​ Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء وإطلاق معركة الحسم في محافظة الجوف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة لإستعادة مدينة الحزم وبقية مناطق المحافظة من قبضة المليشيا.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل بدأت شن الهجوم والتوغل في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، والتقدم في مختلف جبهات القتال بالمحافظة .

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