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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل: بعد خبر وفاة الملك سلمان...ظهور صورة عبدالملك الحوثي علا العملة السعودية (تفاصيل + صور)



علنت الاجهزة الامنية السعودية بانها تمكنت من القاء القبض على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو وهو واضع صورة لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي على عملة ورقية سعودية من فئة 500 ريال.

وحسب وسائل اعلام سعودية بان قوات الامن احالت المقيم اليمني الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبة عليه.

وحسب ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان المقيم اليمني يدعي "عبود الشرعبي" .

جديد اب برس​

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