شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا الان.. أنباء عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تدهور حالته الصحية والاعتقالات تتوسع إلى أميرات في الأسرة الحاكمة وأبناء الأمراء...(تفاصيل طارئه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان.. أنباء عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تدهور حالته الصحية والاعتقالات تتوسع إلى أميرات في الأسرة الحاكمة وأبناء الأمراء...(تفاصيل طارئه)

قال المستشار في تغريدة على تويتر: “كُنتُ قد حذرت سابقاً بأن بن سلمان يخطط لإعادة سيناريو اعتقالات “الريتز”، الشق الثاني من تغريدتي السابقة والمتعلق بالاعتقالات تحقق، بقي الشق الأول .. قريباً ربما”وقال المستشار أن حالة من الغليان تعتري الأسرة الحاكمة من تصرف ابن سلمان مع الأمراء “سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود هما أبرز المعتقلين، ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقد تم وضع بعض الأمراء تحت الإقامة الجبرية لحين البت في أمرهم، الأمور تغلي داخل الأسرة”.

جديد اب برس​

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أنباء وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز

وقال عن أسباب الإعتقال ان اثنين من كبار الأمراء رفقة مجموعة من الأمراء كانوا ينوون القيام بتحرك سلمي داخل الأسرة، علم بأمرهم ابن سلمان فأمر باعتقالهم.

ونقلت حساب رأي الخليج في تغريدة ببموقع “تويتر” عن مصدر بريطاني قوله أن الملك سلمان بن عبدالعزيز في حالة صحية حرجة للغاية حيث قد يغمره الموت، مما بدأ يتخوف ولي العهد محمد بن سلمان من استيلاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز أو محمد بن نايف على الحكم بدعم العائلة والموالين لهم.







وأضاف المصدر محمد بن سلمان يعتقل أبرز أقرباء الملك، الذين قد يتربعون على العرش، وعلى رأسهم شقيق الملك سلمان، الأمير احمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، وشقيق الأخير، الأمير نواف بن نايف، مما يؤكد تدهور حالة الملك سلمان بن عبدالعزيز الصحية ووفاته.

وفي السياق، كشفت شبكة “رأي الخليج”، أن “الملك سلمان” في حالة صحية حرجة للغاية حيث قد يغمره الموت، وأن محمد بن سلمان تخوف من استيلاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز أو محمد بن نايف على الحكم بدعم العائلة والموالين لهم.

وأضافت نقلا عن مصدر بريطاني بأن محمد بن سلمان يعتقل أبرز اقرباء الملك، الذين قد يتربعون على العرش، وعلى رأسهم شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، وشقيق الأخير، الأمير نواف بن نايف، مما يؤكد تدهور حالة الملك سلمان بن عبدالعزيز الصحية ووفاته.

أنباء وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز

وقالت مصادر أخرى إن إقدام ولي العهد على اعتقال عمه أحمد هو خرق فظيع لتقاليد العائلة الملكية، فالأمر لا يتعلق بأمير عادي بل بابن المؤسس عبد العزيز، وجرى اعتقاله أياما قليلة بعد عودته من المغرب، حيث قضى هناك قرابة شهر في منطقة الصحراء في الجنوب.

وشملت الاعتقالات ولي العهد السابق محمد بن نايف، علاوة على أمراء آخرين بل حتى نساء وأبناء الأمراء تم وضعهم في الإقامة الإجبارية.







وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت أن اعتقال محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز جاء بتهمة “الخيانة”، فيما لم تتضح أي تفاصيل أخرى عن التهم ضدهم..