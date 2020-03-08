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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل:.. اردوغان وبلهجة شديدة أردوغان يتحدث عن أكبر خسارة في تاريخ قوات الحكومة السورية ويوجه دعوة أخيرة: “إذا لم ينسحبوا في أقرب وقت فلن يبقى لهم رؤوس فوق أكتافهم” تفاصيل عاجله

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانسحاب قوات الحكومة السورية في شمال غربي سوريا إلى الخطوط التي حددتها تركيا، مؤكدا أن “الخسائر التي تكبدتها هذه القوات في هجمات تركيا مجرد بداية”. وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في أنقرة “إذا لم ينسحبوا إلى الخطوط التي حددتها تركيا في أقرب وقت ممكن فلن يبقى لهم رأس فوق أكتافهم”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.وأضاف أن “تركيا كبدت النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه”، مؤكدا أن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا وإيران جديد اب برس​ Advertisements كما أكد الرئيس التركي أن أنقرة “تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين”، قائلا إن “واجب علينا دحر وتدمير من تسبب في استشهاد جنودنا”. وأعرب أردوغان عن “انزعاجه من تدهور الأوضاع في سوريا إلى هذه الدرجة”، “محملا “الحكومة السورية المسؤولية عما آلت إليه الأمور”. وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية. وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه “تم إسقاط طائرتين من طراز سو – 24 تابعتين للجيش السوري”، مضيفة “تم تدمير 3 منظومات دفاع جوية تابعة للجيش السوري إحداها أسقطت طائرة مسيرة تركية”. وأعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” في وقت سابق، أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوب الشرقي. كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، حظر جميع أنواع الطيران، وتحديدا الطيران المسير، في شمال شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب.



وأكد البيان، أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه “طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.

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