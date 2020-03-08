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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : اعرف مصير مشايخ و مواطنين "المخا" المعتقلين لدى طارق صالح (تفاصيل واسماء المعتقلين)

جديد اب برس​

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شنت قوات طارق محمد عبدالله صالح، المدعومة إماراتياً، اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في مدينة المخا. وقالت مصادر محلية في تصريح لـ " أحداث نت " قبل قليل، إن عناصر مسلحة تابعة لقوات طارق صالح ، اقتحمت عدة منازل في مدينة المخا واقتحمت أكثر من ستة مشايخ ومواطنين على خلفية احتجاجاتهم جراء التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها صيادين من أبناء الساحل الغربي، على أيادي تلك القوات المدعومة إماراتياً.

وأفادت المصادر بأن عناصر طارق عفاش، بررت اقتحامها للمنازل واعتقالها للمشايخ والمواطنين في المخا بجود خلايا نائمة في المدينة تعمل لصالح حكومة الرئيس هادي.

"أحداث نت " حصل على اسماء ستة من المعتقلين وهي على النحو التالي :

1/ نجيب محمد علي برقوق

2 / عبدالحكيم محمد مهدي

3 / انور سعيد هادي

4 / انيس غالب سعيد

5 / محمد رزق

6 / خالد محمد العامري