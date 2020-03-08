شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن ياسر يطلع على سير العمل والاحتياجات والصعوبات في جمارك منفذي شحن وصرفيت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - المهرة اطلع محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي بن ياسر، من مدير عام جمرك منفذ شحن، سالم عقيل، ومدير عام جمرك منفذ صرفيت، أحمد سالم باكريت، على سير العمل في الجمارك والصعوبات والاحتياجات.

واستمع المحافظ من عقيل وباكريت، إلى شرح حول آلية سير العمل في المنفذين وسبل تطوير العمل لتسهيل إجراءات ومعاملات المواطنين والتجار. Advertisements واستعرض الاجتماع الاحتياجات الملحة، والصعوبات والعوائق التي تواجه العمل وآليات التغلب عليها. وأكد المحافظ بن ياسر، على دعم السلطة المحلية للجمارك وتطوير العمل في المنافذ بما ينعكس إيجابيا في خدمة المواطنين وتحسين الإيرادات العامة. من جانبهما ثمن مديري جمرك شحن وصرفيت، جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي بن ياسر، في دعمها واهتمامها بتطوير العمل في المنفذين.

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