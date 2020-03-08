الحامد يطلع على سير العمل بإدارة مديرية أمن المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا اطلع مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم على سير العمل بإدارة مديرية أمن المكلا وناقش مع مدير أمن المديرية العقيد عيس سعيد العمودي الوضع الأمني داخل المديرية وكيفية الأرتقاء به.

Advertisements واستعرض النقاش الوضع الأمني العام بالمكلا والعمل على تحسين مستوى الأداء الأمني وتنسيق العمل المشترك بين الأجهزة الامنية واللجان المجتمعية على مستوى أحياء مدينة المكلا. و طاف المدير العام العميد الحامد برفقة العقيد العمودي على أقسام إدارة مديرية الأمن متعرفا على الجاهزية التامة لأفراد المديرية. وأشاد العميد الحامد بإخلاص وكفاءة الطاقم الأمني بالمديرية مشيرا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتعاون جميع أبناء المديرية بجميع أطيافها وتكويناتها. تم ذلك بحضور رئيس اللجان المجتمعية رشدي باضاوي، ونائب مدير أمن المديرية العقيد صلاح النوم، ورئيس البحث بالمديرية النقيب محمد فجعم، ورئيس قسم التحريات الملازم أكرم زعيزع، ومدير مكتب المدير العام أيمن باعيسى، ورئيس قسم العمليات المساعد سمير التميمي، ورئيس قسم التحقيقات المساعد محمد بهيان.

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