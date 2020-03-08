مناقشة سبل تفعيل دور التوعية الإلكترونية بفيروس كورونا في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - الغيضة

التقى مدير الإدارة العامة للعملومات والأحصاء والتوثيق بديوان المحافظة خالد حسان بلحاف اليوم، بمكتبه، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة أمين حسن أحمد وذلك لمناقشة سبل تفعيل دور التثقيف الصحي التوعوية الإلكترونية حول فيروس الكورونا العالمي.



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وناقش اللقاء، أوجه التعاون بين إدارة التثقيف والاعلام الصحي بمكتب الصحة العامة وإدارة العامة للمعلومات والأحصاء والتوثيق ومناقشة الخطط المشتركه في عملية التوعية والتثقيف الصحي من خلال نشر التصاميم التوعوية المعبرة عن فيروس كورونا والأسباب وطرق الأنتقال وكيفية الوقاية منه.

واستمع بلحاف، من مدير التثقيف والاعلام الصحي الأستاذ أمين حسن الى شرحاً مفصل عن العمل التوعوي وخطة مكتب الصحة بالمحافظة الأحترازية والأجراءات الوقائية التي قام بها ، وكذا ما تقوم به إدارة التثقيف والاعلام الصحي في المحافظة .

وأبدى بلحاف، استعداد الإدارة العامة للمعومات والأحصاء التوثيق في المشاركة المساهمة في عملية التوعية ونشر المنشورات والتصاميم التوعوية والوقائية لتعزيز الوعي لدى المجتمع ، داعياً كافة الإعلاميين والنشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي الى المساهمة في عملية التوعية وتثقيف المجتمع عن أخطار هذه الوباء وطرق الوقاية وأسباب الأنتقال لكي نحمي المجتمع من فيروس كورونا المستجد.