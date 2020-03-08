شكرا لقرائتكم خبر عن أهم بنود مبادرة غريفيث لإيقاف اقتحام انصار الله الوشيك لمدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية، الاحد، تفاصيل المبادرة التي عرضها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، على محافظ مأرب، سلطان العرادة، خلال زيارته الاخيرة للمحافظة.

وتاتي مبادرة غريفيث بعد اقتراب قوات الجيش واللجان الشعبية من اقتحام الوشيك ل مدينة مارب بعد السيطرة على محافظة الجوف الاسبوع الماضي .

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وذكرت المصادر: إن ابرز ما ورد في المبادرة البريطانية تتضمن تجميد العمليات العسكرية لجميع الاطراف، الابقاء على الوضع الحالي ووقف التصعيد، تقاسم الثروة بين صنعاء ومأرب لصرف مرتبات موظفي الدولة، اعادة تشغيل محطة مأرب الغازية، فتح الطرق أمام منظمات الاغاثة والمسافرين إضافة إلى البدء بمشاورات سلام..

وهذه المبادرة كان الناطق باسم فريق المصالحة الوطني، محمد البخيتي، قد طرحها قبيل زيارة غريفيث لمأرب وبعد ايام قليلة على تحرير الجوف.

واعلن غريفيث قبل مغادرته مأرب، السبت، حصوله على تأكيد بالموافقة متمنيا ترجمتها على واقع عملي.