شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الإنتقالي تسيطر على ثاني أهم مديرية في شبوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات اليوم من السيطرة على ثاني أهم مديرية في محافظة شبوه. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكدت مصادر محلية أن “المقاومة الجنوبية” شنت هجوما على قوات الشرعية والإصلاح بمديرية عزان بعد يوم على وصول تعزيزات امريكية إلى ميناء بلحاف، وتمكنت من نشر نقاط في عزان عقب انسحاب قوات هادي. وأشارت المصادر إلى إصابة خمسة أفراد من قوات هادي والإصلاح.

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