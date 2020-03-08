جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف أقدم طيران العدوان الأمريكي السعودي ، اليوم الأحد، على تدمير مدرسة في منطقة براقش بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات جوية على إحدى المدارس في منطقة براقش وأدت الغارات إلى تدمير المدرسة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و4 غارات مديريتي مجزر وصرواح في محافظة مأرب.

وقد استشهد اليوم مواطنين اثنين بانفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية المصلوب بالجوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران العدوان يقدم على تدمير مدرسة في براقش بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.