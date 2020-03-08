شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : المليشيات تسيطر على ثاني أهم مديرية في هذه المحافظة النفطية الجنوبية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 04:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، على مديرية عزان ثاني أهم مديرية في شبوة يأتي ذلك بعد يوم على وصول تعزيزات أمريكية إلى ميناء بلحاف.

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وقالت مصادر في شبوة ما وصفته باسم المقاومة الجنوبية شنت في وقت مبكر هجمات طالت معسكرات لقوات حكومية في مديريتي حبان وعزان، وتمكنت من نشر نقاط في عزان عقب انسحاب قوات الحكومة.

وأصيب في تلك الهجمات 5 من عناصر الجيش الوطني وفقاً لتلك المصادر.

وأفادت المصادر بأن الهجوم في حبان طال معسكر الروضة.

ويعد التقدم الجديد للانتقالي مهما سياسيا كونه الأول منذ خسارته هذه المحافظة النفطية في أغسطس الماضي عقب معارك مع قوات الشرعية ناهيك عن تزامنه مع تحركات سياسية لتشكيل حكومة جديدة، لكن التقدم الجديد لا يمثل أهمية إستراتيجية بالنسبة للانتقالي كونه جاء بعد يوم على وصول تعزيزات أمريكية كبيرة إلى بلحاف معززة بطائرات بلاك هوك واسلحة متنوعة، وهو ما يشير إلى رضوخ الاصلاح لضغوط أمريكية بالانسحاب وتسليم مواقعه للنخبة الشبوانية التابعة للانتقالي.

