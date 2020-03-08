شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه “وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة … فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا”، مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

كما تقرر “وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة”.

وتقرر أيضا “تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة”.

وطالب المصدر جميع المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن هذا سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس.