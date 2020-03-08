شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في حكومة الشرعية يفجر فضيحة من العيار الثقيل ويكشف دور المبعوث الأممي، مارتن غريفيث في اسقاط نهم والجوف بيد الحوثي ودورة الآن من اسقاط مأرب وكامل اليمن بيد الحوثي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 03:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، عن تفاصيل اللقاء الذي دار بينه وبين المبعوث الأممي، مارتن غريفيث خلال زيارته إلى محافظة مأرب.

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وقال الوزير عطية، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك": سألته - أي غريفيت - اليوم في مأرب بعد ما طلب وقف التصعيد العسكري، قلت له يعود الحوثي الى خارج الجوف والفرضة كوضعه السابق، فرد قائلا: لا لا، وهرب من النقاش".

وأضاف: "قلت له: الفرضة والحزم سقطت وأنت في صنعاء، ولم تطالبهم بوقف التصعيد العسكري حتى وصلوا الجوف، فهل هو ضوء أخضر دولى؟ فتهرب من الإجابة للأسف الشديد".

وأردف وزير الأوقاف مخاطبًا غريفيت: "تطالب بخفض التصعيد، وأنت تشاهد الإجتياح لنهم والحزم والآف النازحين من جحيم الحوثي ولم توقفهم عن التصعيد؟ مضيفًا: "لو كان للحوثي حاضنة شعبية لما نزح 25 الف أسرة هروبا من الحوثي". واشار الوزير إلى ان الشعب اليمني لم يعد يثق في المجمع الدولي وممثليها.

وطالب وزير الأوقاف، "قيادة الشرعية، وكل الأحرار، أن تفرض واقعًا جديدًا، ويتم تحرير الجوف، وعندها سيفشل مشروع غريفيت والحوثيين". حسب قوله. وأكد الوزير عطية، أن "البقاء لمن يملك القوة". محذرًا من الركون إلى سيناريوهات الأمم المتحدة التي تشاهد إنتهاكات الحوثي ولم تحرك ساكنُا؛ بل تمهد له للسيطرة على اليمن كاملا".

ووصل المبعوث الأممي السبت إلى مدينة مأرب، التقى خلالها بالمحافظ العرادة، وقيادات الأحزاب السياسية والمرأة والمكونات الإجتماعية، مؤكدًا أن مأرب جزيرة تعيش في جو من الإطمئنان، ولا بد أن تكون ملاذًا آمنًا للنازحين.

