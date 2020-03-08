شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: من العاصمة المئقتة عدن..إشتباكات مسلحة في عدن تخلف قتلى وجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــاجل: من العاصمة المئقتة عدن..إشتباكات مسلحة في عدن تخلف قتلى وجرحى

استمرارا لحالة الفوضى الأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن ، اندلعت اشتباكات مسلحة أمس في المدينة أدت إلى قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين . جديد اب برس​ Advertisements واندلعت الاشتباكات بين عصابات مسلحة على قطعة أرض في منطقة الممدارة، أدت إلى مقتل أفراد إحدى العصابات، وإصابة ثلاثة آخرين واحدا منهم جروحه خطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــــاجل: من العاصمة المئقتة عدن..إشتباكات مسلحة في عدن تخلف قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.