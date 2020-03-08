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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:محافظ سقطرى يصدر قرارات مهمة...وابناء سقطرى يدعونة بلأب لهم (تفاصيل+صور)

تفقد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي أحمد محروس صباح اليوم سير العمل في مشروع رص الشوارع الداخلية لمدينة حديبو والذي تموله المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن وتنفذه شركة بن جريبة للمقاولات العامة. واطلع المحافظ على نسبة الإنجاز في المشروع مؤكدا على أن السلطة ستعمل وبكل إمكانتها في تذليل الصعاب والتنسيق وحل العقبات والمشكلات التي قد تواجه القائمين على العمل.

واستمع محروس إلى ملاحظات المهندسين والصعوبات التي تواجه فريق العمل في الميدان ووجه المحافظ مدير عام مديرية حديبو بالمتابعة والإشراف على العمل وحث المواطنيين على التعاون مع الشركة المقاولة لما في ذلك منفعة الجميع. جديد اب برس​ Advertisements كما وجه المحافظ مؤسسة الكهرباء والاتصالات والمياة بالنزول إلى مقر العمل وتفعيل التعاون المتبادل بين مختلف الجهات. وكان محافظ ارخبيل سقطرى قد عاد قبل أيام إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج الوطن استمرت أسابيع.

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