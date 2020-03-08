شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لليمنيين .. تخفيض أسعار المشتقات النفطية (التسعيرة الجديدة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة لليمنيين .. تخفيض أسعار المشتقات النفطية (التسعيرة الجديدة)

قالت شركة النفط بعدن، انها خفضت في أسعار مادتي البترول و الديزل، ابتداء من اليوم الأحد 8 مارس/آذار 2020.

و أكدت الشركة أنها أبلغت محطات بيع القود في مديريات ماخنة)

و بموجب التسعة الجديدة، يصبح سعر دبة البنزن سعة 20 ل ”6 ”ألف و ”440 ”رال، و دبة الديزل سعة 20 ل، بمبلغ ”حافظة عدن، و المحافظات المجاورة التي يتم التوزيع لها باعتماد التسعيرة الجديدة، ابتداء من صباح اليوم.

جديد اب برس​

Advertisements