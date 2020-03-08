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امرأة صنعانية توجه كلمات صادمة للمبعوث الأممي عبر قناتي العربية والحدث

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عدن - ياسمين التهامي - امرأة صنعانية توجه كلمات صادمة للمبعوث الأممي عبر قناتي العربية والحدث

قال موفد قناتي العربية والحدث في اليمن الاعلامي محمد العرب في صفحته على موقع  تويتر إن سيتم بث حديث إمرأة صنعانية تحدثت للمبعوث الاممي غريفيث في مأرب اثناء لقائه بهم  على قناتي العربية والحدث.

واضاف أن المرأة الصنعانية قالت للمبعوث الأممي بعد مقتل زوجها المزارع واثنين من ابنائها ومصادرة أرضهم وتهجيرها على يد المليشيات، وماذا كان رد المبعوث الأممي ....؟ وماذا كان رده.  

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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