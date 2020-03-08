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عدن - ياسمين التهامي - الأحد 08-03-2020? - آخر تحديث الأحد 8-3-2020? خبرعـــــــــــــــاجل:يسعد ابناء الجنوب::::: ابتداء من اليوم الاحد (تفاصيل) أصدرت شركة النفط في عدن قرار بتخفيض أسعار وقود البترول والديزل ابتداء من اليوم الاحد.

وأعلنت شركة النفط أنه سيتم بيع جالون البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 6440 ريال بسعر 322 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 7060 ريال بسعر 353 ريال للتر الواحد".

من جانبه خفض فرع شركة النفط بوادي ‎حضرموت سعر بيع مادة الديزل فقط مستثنيا البنزين من التخفيض.

وبحسب التعميم تم تعديل تسعيرة بيع وقود الديزل ابتداء من اليوم الأحد 8 مارس إلى 340 للتر الواحد بدلا من 350

وبمقتضى هذا التعديل سيتم بيع جالون الوقود سعة 20 لتر بـ 6800 ريال بدلا من 7000 ريال. جديد اب برس​ Advertisements

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