خفر السواحل تضبط 4 قوارب تستخدم وسائل صيد ممنوعة في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا تواصل قوات خفر السواحل مهامها في الحفاظ على المخزون السمكي وضبط المخالفين في عملية الاصطياد، حيث تمكن أفرادها فجر السبت، من ضبط أربعة قوارب على متنها 18 صياد، في ساحل مدينة المكلا، يستخدمون وسيلة ما يسمى (الحوي) الممنوعة في عملية الاصطياد.

Advertisements واتخذت قوات خفر السواحل الإجراءات القانونية وقامت بحجز الصيادين والقوارب المضبوطة، وتوقيعهم على محضر، وإتخاذ كافة الإجراءات وفق لائحة الاصطياد المتفق عليها بين قوات خفر السواحل وهيئة المصائد والثروة السمكية. وأكدت قيادة خفر السواحل أنها ستقف بالمرصاد أمام العابثين بالثروة السمكية وأنها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة العبث بالمخزون السمكي، داعيه الصيادين إلى استخدام الوسائل الشرعية والقانونية في الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية التي تتمتع بها حضرموت.

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