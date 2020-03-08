شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعميم من البُحسني بشأن قرار تكليف "الجريري" وكيلاً لوزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، التعميم رقم "4" لسنة 2020م، بشأن قرار وزير الصحة العامة والسكان، القاضي بتكليف الأخ الدكتور رياض حبور سعد الجريري - وكيلاً لوزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة الى مهامه مديراً عاماً لمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم من البُحسني بشأن قرار تكليف "الجريري" وكيلاً لوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.