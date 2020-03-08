الإرياني: المليشيا تدفع لتنفيذ مُخطط طهران بالمئات من الأطفال للموت المُحقق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

عدن - الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "المليشيا الحوثية تدفع يوميا بالمئات غالبيتهم من الاطفال للموت المحقق في جبهات القتال دون اي اكتراث بمصيرهم لمجرد تحقيق انتصار اعلامي".



وحذر وزير الاعلام في تصريحات نشرتها وكالة سبأ "الرسمية" من تضاعف عملية تجنيد مليشيا الحوثي الانتقالي للأطفال والزج بهم في جبهات القتال لتعويض خسائرها البشرية الكبيرة بعد تصعيدها العسكري الاخير في جبهة نهم الجوف .

Advertisements

وأضاف، أن والأكثر إيلاما هو استمرار المخدوعين في صفوف الحوثي بإلقاء انفسهم للمحرقة وقودا لمعارك سيد الكهف ومخططات سادته في طهران دون اعتبار بمصير من سبقوهم.

وأشار إلى الاحصائية التي نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة ونقلها موقع صحيفة الثورة الرسمية بالاسماء عن مصرع 808 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهات مديرية نهم والجوف خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير 2020.

‏وناشد الارياني كل أب وأم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بالحفاظ على ابنائهم وعدم القائهم وقودا في معركتها العبثية ضد اليمن وجواره الإقليمي والعربي، والاعتبار بمصير مئات القتلى الذي يشيعهم الحوثي يوميا في صناديق فارغه ومواكب موت ومغامرات لا تنتهي، بينما هو مختبئ في احد كهوفه بمحافظة صعده.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة وهيئاتها للنهوض بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية في هذا الملف، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف نهجها المستورد من ايران في استخدام الأطفال وقودا لحربهم، ودعم جهود استعادة الدولة باعتبارها الضامن الحقيقي لحياة آمنة ومستقرة يستحقها أطفال اليمن