أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" ليومنا الأحد.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد 8 مارس/ آذار 2020:

- وفقًا لأجندة قطرية - تركية.. خيانة الجوف تعمل على تقوية النفوذ الإخواني والحوثي https://www.elyamnelaraby.com/465093 - القطاع الطلابي لـ"الاشتراكي" بتعز يُدين عرقلة نقطة الهنجر لمشاركين بمسيرة الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/465089 - كاشفاً عن اتفاقات الإخوان والحوثي.. القحطاني: ما حدث بالجوف خيانة من الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/465085 - "الخليج 365" يكشف معلومات خطيرة عن تحويلات مالية ضخمة من قيادات الشرعية إلى تركيا https://www.elyamnelaraby.com/465083 - القبض على عصابة إخوانية بحضرموت تورطت بنشر ملصقات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/465081 - قوات الجيش تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/465060 - ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد https://www.elyamnelaraby.com/465059 - بالتفاصيل.. المليشيا تسلك طريقاً جديداً ضد الطفولة باليمن https://www.elyamnelaraby.com/465056 Advertisements - مليشيا الحوثي تختطف مواطنين وتعتدي على اثنين آخرين في إب https://www.elyamnelaraby.com/465052 - مقتل عروس في إب والمليشيا تعتدي على منزل مواطن بيريم https://www.elyamnelaraby.com/465050 - القوات الحكومية توجّه ضربة موجعة للمليشيات الحوثية شمال الجوف https://www.elyamnelaraby.com/465046 - التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في كتاف بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/465045 - غلاب يصف الحوثيين بـ"أداة إيران" ويُهاجم علي محسن الأحمر https://www.elyamnelaraby.com/465043 - التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/465037 - الضالع.. مليشيا الحوثي تداهم منظمة بدمت وتختطف موظفيها https://www.elyamnelaraby.com/465036 - كاتب: الحوثيون والإخوان يزرعان الإحباط بنفوس اليمنيين ولا دور لإيران مستقبلاً https://www.elyamnelaraby.com/465035 - التحالف يعلن عن عملية نوعية في الصليف بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/465032

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